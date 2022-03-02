У Харкові на Салтівці пролунав потужний вибух (фото)

У Харкові на Салтівці пролунав потужний вибух (фото)

Що саме сталося в районі, поки не відомо.

У Харкові на Салтівці пролунав потужний вибух. Піднявся величезний стовп диму.

Фото з місця події опублікував "Уніан".

Що саме сталося в районі, поки не відомо.