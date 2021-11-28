У Харкові на станції метро "Київська" помер диктор Юрій Вірченко: його голосом оголошення у підземці лунали понад 40 років

У Харкові на станції метро "Київська" помер диктор Юрій Вірченко: його голосом оголошення у підземці лунали понад 40 років

1 січня Вірченку мало б виповнитися 72 роки.

Диктор Юрій Вірченко, чиїм голосом лунали оголошення у харківській підземці до 2016 року, помер на станції метро "Київська" 28 листопада.

Про це повідомила сестра журналіста і диктора Лариса Кошеварова у коментарі "Суспільному".

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"Це сталося раптово, о 14:20 прямо на платформі станції метро "Київська". Попередньо, як визначили лікарі — серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби", — каже Лариса.

1 січня Юрію Вірченку мало б виповнитися 72 роки. Поховають його на 18 кладовищі, дата і час прощання стануть відомі 29 листопада, уточнила сестра.

Лариса згадує, що брат привів її на телебачення, коли їй було 17 років. Таку ж професію обрала і донька Вірченка Тетяна.

Юрій Вірченко — заслужений журналіст і диктор Харківського радіо. Його голосом оголошення на станціях та у вагонах метро звучали із дня відкриття підземки і до 2016 року.

Нагадаємо, 25 листопада на 84-році життя помер колишній очільник Києва Олекандр Омельченко.

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