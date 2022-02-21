У Харкові на уроках школярам розповідають про відомих людей на прикладі Путіна

У Харкові на уроках школярам розповідають про відомих людей на прикладі Путіна

На уроці іноземної мови учням молодших класів показували фото Путіна.

У Харкові школа № 28 потрапила у скандал. На уроці іноземної мови 4-класникам розповідали про Путіна, як відому особу.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х*Харків".

На уроці англійської мови, темою якого стали відомі люди у світі, розповідали про президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Просто урок англійської мови для 4 класу у 28 школі. Що могло піти не так у цій картинці?", - підписали світлину її автори.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Засуджувати Путіна можна й англійською мовою.

Чисто технічно, Гітлер теж відомий.

Зрада.

Це просто ролик з ютуба.

Ну путіна тут як тирана і нелюда могли навести як приклад. Відомий – не означає позитивний та добрий.

А що не так? Тема відомих людей. Путін зараз найвідоміший диктатор сучасності.

Просто вчителька не захотіла робити презентацію, пам'ятаю такий самий слайд років 7 тому у себе в школі.

Не обов'язково позитивно про них говорити, може це спеціально, навчити дітей лаятися англійською.

Нагадаємо, що Ужгороді Закарпатської області вчитель інформатики попався на вирощуванні коноплі. За це він потрапив на лаву підсудних.

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