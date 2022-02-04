У Харкові на виробництві знайшли небезпечний фальсифікат масла

Під час перевірки фахівці виявили порушення складу солодковершкового масла.
У Харкові на одному з підприємств із виробництва молочної продукції виявили небезпечний фальсифікат масла.
Про це повідомили у Держпродспоживслужби в Харківській області.
Відомство отримало скаргу, що деякі продукти “Харківського молочного заводу” не відповідають госту. Тож вони навідались на підприємство з перевіркою.
І справді — під час перевірки фахівці виявили порушення складу солодковершкового масла, в якому знайшли немолочний жир.
“За результатами інспектування підприємства-виробника складено протокол за ст. 65 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти”, який передбачає адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 32 500 гривень. Проводяться заходи щодо недопущення реалізації продукції, яка не відповідає вимогам законодавства, також на підприємстві проводяться відповідні коригувальні заходи щодо технології виробництва”, — підкреслили у відомстві.
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