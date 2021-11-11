У Харкові на зупинці вибухнув і згорів легковий автомобіль (відео)

Інформації про постраждалих наразі немає.
У Харкові вранці 11 листопада на зупинці вибухнув та згорів легковий автомобіль. За лічені хвилини вогонь знищив транспортний засіб.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Подія сталася на тимчасовій зупинці біля проїжджої частини на проспекті Науки. Там згорів автомобіль "ВАЗ". Очевидці, які знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів, встигли зафіксувати вибух автомобіля.
За даними рятувальників, вогонь спалахнув через коротке закорочення електропроводки.
“До місця виклику виїхало два відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент їх прибуття вогнем був охоплений салон автомобіля “ВАЗ” на площі близько п’яти квадратних метрів”, — відкреслили в пресслужбі ДСНС області.
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