У Харкові наклала на себе руки дочка затриманого кримінального авторитета - ЗМІ

У Харкові наклала на себе руки дочка затриманого кримінального авторитета - ЗМІ

33-річна жінка викинулася з балкона.

У Харкові вкоротила собі віку 33-річна жінка - донька кримінального авторитета, якого нещодавно затримали і помістили до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Newsroom.

Трагедія сталася у Основ'янському районі Харкова. До поліції надійшло повідомлення від жителя квартири багатоповерхівки, який повідомив, що у нього в гостях була його 33-річна знайома. Вона випивала та перебувала у пригніченому стані через свого батька, якого утримують під вартою у слідчому ізоляторі.

Згодом чоловік вийшов з квартири у справах, а жінка залишилася. Повернувшись додому, чоловік застав її на балконі і спробував затягнути в квартиру, але дівчина зірвалася і загинула внаслідок падіння.

За словами матері загиблої, останнім часом донька перебувала у депресії та неодноразово висловлювала думки про самогубство.

За інфомацією видання, батьком загиблої є відомий у Харкові кримінальний авторитет. За версією прокуратури, у грудні чоловік вимагав від директора місцевої компанії передати йому вигаданий борг у розмірі 250 тисяч доларів. У разі відмови погрожував фізичною розправою.

17 січня підозрюваного затримали під час передачі $150 тисяч. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (“вимагання”) КК України. Санкція передбачає покарання як позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. 19 січня за рішенням Дзержинського районного суду Харкова підозрюваного взяли під варту.

Нагадаємо, що Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок чоловікові, який вбив працівника ферми. Він призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Читайте також: