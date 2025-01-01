У Харкові напали на військового: поліція затримала фігурантів

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків у Харкові побили та пограбували військового. Поліція затримала зловмисників.

Про це повідомили у Харківській прокуратурі.

"Один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно — телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", – йдеться в повідомлені.

Правоохоронці оперативно встановили зловмисників і затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Волині в селищі Благодатне на Новий рік сталося вбивство. 61-річного чоловіка знайшли непритомним з множинними ножовими пораненнями, у скоєнні злочину підозрюють його 29-річну односельчанку.

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