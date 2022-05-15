У Харкові найближчим часом відновить роботу метро: Терехов назвав терміни

Хакрівський метрополітет, в якому досі перебувають містяни, в яких зруйноване житло, запрацює в найближчі тижні.
Перед відновленням роботи з метро розселять містян, які там перебувають. Процедура виселення з метро в гуртожитки буде від понеділка.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю Фактам ICTV.
"Буквально з понеділка почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть вчителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя", – заявив мер Харкова.
Міський голова підкреслив, що фахівці вже перевірили станції та тунелі на ушкодження. Під час бомбардувань постраждав метроміст, але його стан за висновком огляду визнали задовільним і дозволили проїзд вагонів метро.
"Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати состави метрополітену. Я думаю, тиждень-два, і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном", – резюмував Терехов.
Варто зазначити, від понеділка, 16 травня, у Харкові планують запустити рух громадського транспорту. Йдеться, зокрема, про трамваї, тролейбуси та автобуси.
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