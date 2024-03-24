У Харкові найскладніша ситуація зі світлом: коли обіцяють відновити стабільне електропостачання

Керівник "Укренерго" не ризикнув називати точну дату відновлення стабільного електропостачання у Харкові, але зробив обнадійливе припущення.

Після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру Харкова у місті сподіваються налагодити стабільне електропостачання уже до кінця наступного тижня.

Про це повідомив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація з електропостачанням у Харкові — найважча.

“У нас є три сценарії, яким чином можна збільшити подачу електрики споживачам міста, ми зараз цими трьома шляхами йдемо паралельно. Ті одиниці обладнання, які ми зможемо заживити, дуже полегшать ситуацію для містян”, - пообіцяв він.

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Володимир Кудрицький не ризикнув називати точну дату відновлення стабільного електропостачання у Харкові, але зробив обнадійливе припущення.

“Думаю, що в кінці наступного тижня або днів через 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію”, - сказав він.

Як повідомлялося раніше, російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: тут зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, останні російські атаки завдали збитків державній компанії “Укренерго” щонайменше на 90-100 млн євро. Ці підрахунки стосуються виключно високовольтного обладнання.

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