До літака Харків-Анталія не пустили буйного пасажира: з'явилось відео  

Пасажир кричав, ображав співробітників летовища і навіть ударив одного з них.

У аеропорту Харкова зняли з рейсу буйного пасажира. Він мав летіти рейсом Харків-Анталія (Туреччина).

Відео інциденту було опубліковано у соцмережах.

За словами очевидців, чоловік перебував у нетверезому стані.

Після того, як його не пустили до літака, пасажир почав кричати, ображати співробітників летовища і навіть ударив одного з них.

На записі чутно, як пасажир обурюється через те, що його не пустили до літака. Потім він намагається вдарити представника персоналу. На інших відео "герой" заявляє, що його "спеціально спровокували". Водночас супутниця буйного пасажира вимагає, щоб чоловік замовк і б'є його документами.

Як повідомляє newsroom, у пресслужбі повітряної гавані повідомили, що наразі там вирішують долю пасажира.

Нагадаємо, у літаку з Анталії до Запоріжжя побилися пасажирки: жінка розбила голову дівчині.

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