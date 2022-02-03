У Харкові негода паралізувала рух вантажівок: авто застрягли у снігу та на слизькій дорозі

У Харкові негода паралізувала рух вантажівок: авто застрягли у снігу та на слизькій дорозі

Знадобилася допомога рятувальників.

У Харкові через негоду у снігу та на слизькій дорозі застрягли два автомобілі. Допомогу їм надавали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася у Харкові на вулиці Калініна. Там на слизькій дорозі застряг вантажний автомобіль Renault. Вибратися самостійно водій не міг. Знадобилася допомога рятувальників. Надзвичайники відбуксирували вантажівку на безпечну проїжджу частину.

Подібний випадок стався на вулиці Клочківській. Там у сніговому заметі застряг ще один вантажний автомобіль. Рятувальники за допомогою машини підвищеної прохідності витягли вантажівку на розчищену від снігу дорогу.

Нагадаємо, що у четвер, 3 лютого, в Україні похолодає, стане більш морозно. Синоптики повідомляють про хмарність. На сході та південному сході - помірний мокрий сніг та дощ. На заході та півночі - невеликий сніг. На решті території України буде без істотних опадів.

Читайте також: