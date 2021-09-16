У Харкові невідомі потрощили авто швидкої, яке приїхало на виклик

У швидкій розповідають, що напад на авто бачили чимало людей, але ніхто не втрутився і не викликав правоохоронців.

У Харкові невідомі потрощили авто швидкої, водій якої вийшов допомогти бригаді винести хворого для госпіталізації.

Також читайте У Рівненській області після нападів на медиків у лікарнях встановлюють тривожні кнопки

Про це повідомляють у Харківському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

Подія сталася учора, 15 вересня, у Харкові, коли швидка приїхала на виклик до 43-річного чоловіка. Хворий потребував шпиталізаціі, тож водій спеціалізованого авто ЕМД пішов допомогти колегам винести його на ношах з багатоповерхового будинку.

В той час, коли авто екстреної меддопомоги залишилось без нагляду, декілька невідомих підійшли до авто і заходилися трощити його палицями. Зрештою авто отримало суттєві ушкодження.

"Жахливо ще й те, що ситуація трапилась серед білого дня на очах багатьох свідків і ніхто з них не намагався зупинити злочинців, покликати на допомогу та викликати поліцію. Більше того, багато хто знімав все на телефон. Поліцію на місце злочину викликала вже бригада ЕМД 409, опинившись разом із хворим біля пошкодженого авто", - розповіли у Центрі.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області медзакладі сталася бійка. Почубилися хірург та батько хлопчика, які прийшли на огляд.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання