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У Харкові невідомий розстріляв чоловіка: в місті ввели поліцейську спецоперацію

У Харкові невідомий розстріляв чоловіка: в місті ввели поліцейську спецоперацію

pravda.in.ua

Одна з куль потрапила чоловіку в шию.

У Харкові вранці 30 червня сталася стрілянина. У Московському районі невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню.
 
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Харківській області.

Як стало відомо, подія трапилася близько 9:30 на вулиці Джерельній. Там невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого зник з місця злочину. Щоб знайти і затримати злочинця, в місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена".
 
"Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2. Зараз проводиться огляд місця події і вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину", — розповіли в пресслужбі Нацполіціі області.
 
Місцева преса пише, що стріляв невідомий в заступника директора одного з охоронних агентств Артема Мошенського.
 
Нагадаємо, що в центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною. Поранення в груди отримали двоє чоловіків.

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