У Харкові невідомий викинув з вікна багатоповерхівки двох котів: поліція шукає шкуродера

У Харкові невідомий викинув з вікна багатоповерхівки двох котів: поліція шукає шкуродера

У міській раді Харкова попросили містян зберігати спокій.

У Харкові невідомий викинув з квартири у багатоповерхівці двох котів. Їх знайшли мешканці будинку біля під'їзду.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Про подію до правоохоронних органів повідомив голова ОСББ на вулиці Грозненській, учора, 29 вересня.

Заявник розповів, що з вікна верхніх поверхів будинку невідомі викинули двох котів. Від отриманих травм тварини загинули.

На місце події прибули правоохоронці. Вони розпитали свідків.

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

Встановлюються всі обставини події та особа, причетна до скоєння злочину.

Нагадаємо, що місті Рені Одеської області неповнолітній хлопець посеред вулиці жорстоко вбив цуценя.

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