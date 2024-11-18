У Харкові нейтралізовано агентурно-бойову групу ГРУ (фото)

У Харкові контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки, відому як ГРУ. Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони України.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

У червні цього року група підірвала автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого він отримав тяжкі поранення. Для організації теракту агенти відслідкували місце паркування авто та заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

До складу ворожого осередку входило чотири місцевих жителі, серед яких харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Координував діяльність групи бойовик спецназу "ДНР", який воює на сході України та співпрацює з російським ГРУ.

У Харкові знешкодили агентів РФ / Фото: СБУ

У Харкові знешкодили агентів РФ / Фото: СБУ

За його вказівкою, після підриву авто військовослужбовця, агенти готували наступний теракт. Вони виготовили ще один вибуховий пристрій та намагались сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Крім того, група отримала завдання здійснити диверсію на залізниці, спричинивши аварію з військовим потягом, що перевозив техніку ЗСУ на передову.

У Харкові знешкодили агентів РФ / Фото: СБУ

У Харкові знешкодили агентів РФ / Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочини та затримали всіх чотирьох учасників групи. Один із фігурантів був затриманий під час спроби заховати вибуховий пристрій у лісосмузі, інші — за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Затриманим оголошено підозру за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинів за статтями про диверсію та терористичний акт. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.

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