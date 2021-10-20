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У Харкові незрячим паралімпійцям подарували звичайні книжки і квитки до зоопарку

У Харкові незрячим паралімпійцям подарували звичайні книжки і квитки до зоопарку

Міська влада привітала інваспортсменів подарунками.

У Харкові міська влада привітала паралімпійців після повернення з Токіо, подарувавши їм дивні подарунки.

Про це в соцмережі написала чемпіонка Паралімпіади-2020 Марина Литовченко.

"Олімпійцям за бронзові нагороди-призерам ХХХІІ літніх Олімпійських ігор мають виплатити - по 55 тис. доларів, а призерам ХVI літніх Паралімпійських ігор -  за "золото" - 75 тис. грн, "срібло" - 50 тис. грн, "бронза" - 30 тис. грн. Так, все вірно ви прочитали ... різницю рахуйте самі - хоч в доларах, хоч в гривнях", - розповіла Марина.

"Просто хочеться ридати від такого "чудового" ставлення і підтримки міста", - резюмувала олімпійська чемпіонка.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна дочекалася нової квартири. Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення надати Яні трикімнатну квартиру.

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