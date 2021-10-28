У Харкові суд обрав запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti, який скоїв смертельну ДТП

У Харкові суд обрав запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti, який скоїв смертельну ДТП

Підліток перебуватиме під арештом.

У Харкові суд обрав запобіжний захід водієві, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якої загинув 58-річний водій іншого авто та постраждали троє пасажирів Infiniti. Підліток перебуватиме під арештом 60 діб без права внесення застави.

Про це стало відомо після закінчення засідання суду.

Піділток, якого підозрюють у скоєнні ДТП, не може вийти під заставу, оскільки зараз відбуває умовний термін покарання за стрілянину у супермаркеті.

Під час засідання суду прокурор розповів, що 16-річний Микола Х* після ДТП називався чужим іменем та вказував неправильну адресу проживання, намагався втекти з лікарні та з туалету медзакладу зателефонував до поліції і повідомив про викрадення автівки.

Сам підозрюваний на суді заявив, що розкаюється у скоєному і попросив вибачення у родини загиблого чоловіка.

У Харкові обирають запобіжний захід водію Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна

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