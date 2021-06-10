У Харкові обрали запобіжний захід чоловікові, який кинув в натовп людей гранату

Його відправили під варту терміном на 60 днів.

У Харкові відправили в СІЗО чоловіка, який 8 червня на проспекті Гагаріна кинув у натовп гранату. В результаті вибуху постраждали п'ятеро людей.

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Про це повідомляє Depo.Харьков.

Так, Червонозаводський районний суд Харкова розглянув клопотання прокуратури та обрав 29-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що в поліції за фактом інциденту відкрили дві кримінальні виробництва: "замах на вбивство" і "незаконне поводження з боєприпасами". Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він може відправити на все життя.

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