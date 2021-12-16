У Харкові однорічна дитина отримала опіки новорічною гірляндою

На батьків дівчинки склали протокол за недогляд.
У Харкові однорічна дівчинка отримала опіки рук, коли схопилася за ввімкнену гірлянду.
Про це повідомляє Харківське районне управління поліції №1.
Інцидент стався в Київському районі міста Харькова.
Встановлено, що 25-річна мати перебувала вдома зі своєю годнорічною дитиною. На якусь мить жінка відволіклася і недогледіла за дитиною, а дівчинка схопилася руками за ввімнену гірляндуі отримала опіки долонь.
"Стосовно матері поліцейські ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили у поліції.
Правоохоронці вкотре нагадали батькам, щоб стежили за дітьми, щоб вони не торкалися увімкнених гірлянд та не гралися під ялинкою.
Нагадаємо, що у Львові у квартирі вибухнула несправна газова колонка. Власниця житла отримала опіки усього тіла. Госпіталізовано також її племінника та сусіда, який надихався димом.
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