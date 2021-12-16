У Харкові однорічна дівчинка отримала опіки через новорічну гірлянду

У Харкові однорічна дівчинка отримала опіки через новорічну гірлянду

Поліція оштрафувала 25-річну матір.

У Харкові однорічна дівчинка отримала опіки рук, коли вхопилася за увімкнену новорічну гірлянду. Матір дитини оштрафують на суму від 850 грн до 1700 грн.

Про це повідомляє Харківська поліція.

Інцидент стався у Київському районі міста. У поліції кажуть. що 25-річна матір дівчинки перебувала вдома, але недогледіла за дитиною.

У якийсь момент дівчинка вхопила ввімкнену гірлянду та отримала травму долоні. Щодо матері поліцейські ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №1 склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 850 грн до 1700 грн.

Правоохоронці закликають батьків притримуватися правил безпеки під час використання електричних гірлянд та інших новорічних атрибутів. Діти не повинні торкатися увімкнених гірлянд та гратися під ялинкою.

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