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У Харкові оголосили день жалоби через наймасштабнішу кількість жертв обстрілів в місті

У Харкові оголосили день жалоби через наймасштабнішу кількість жертв обстрілів в місті

Рятувальні роботи у Харкові завершилися

У місті оголошена жалоба.

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник міста Ігор Терехов. 

У звʼязку з чим сьогодні, 25 січня 2024 року, у місті оголошується день жалоби. 

"Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок російських ударів загинули 10 людей, 75 — зазнали поранень.

Нагадаємо, що очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

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