У Харкові оголосили день жалоби через наймасштабнішу кількість жертв обстрілів в місті

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник міста Ігор Терехов.

У звʼязку з чим сьогодні, 25 січня 2024 року, у місті оголошується день жалоби.

"Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдам, винним у вбивствах невинних", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських ударів загинули 10 людей, 75 — зазнали поранень.

Нагадаємо, що очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.

Читайте провідні новини дня: