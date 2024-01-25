У Харкові оголосили день жалоби за жертвами атаки 23 січня

У Харкові у четвер, 25 січня, оголосили день жалоби за жертвами обстрілів міста російськими військами 23 січня.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби", - заявив мер міста.

Повідомляється, що російські війська для удару використовували зенітні ракети С-300, Х-22 (Х-32) та "Іскандери".

Атака на Харків 23 січня

Як повідомлялося, росіяни вночі та зранку 23 січня вдарили ракетами по житловому сектору Харкова. Вчора було відомо про десятьох загиблих. Зокрема, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Також загинуло її мама.

Того дня росіяни тричі атакували місто ракетами. Вночі проти 23 січня окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни били по району житлової та цивільної забудови.

Вже після 07:30 у Харкові знову пролунали вибухи. Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

Близько 22:00 росіяни втретє за добу вдарили по Харкову ракетами С-300. Попередньо, сталося три влучання. Окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто.

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