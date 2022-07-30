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У Харкові окупанти влучили ракетами у коледж: мер показав фото

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У Харкові окупанти влучили ракетами у коледж: мер показав фото

Фото: Ігор Терехов.

У ніч проти 30 липня армія російських окупантів вдарила ракетами С-300 по Харкову.

Росіяни поцілили у 3-поверхову будівлю училища. Внаслідок атаки у навальному закладі виникла масштабна пожежа.

Мер Харкова Ігор Терехов показав фото наслідків.Фото: Ігор Терехов.

"По училищу випустили аж три ракети. Попередньо, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але наші рятувальники впорались", - йдеться у повідомленні міського голови. 

Фото: Ігор Терехов. / ©
Фото: Ігор Терехов.
Фото: Ігор Терехов. / ©
Фото: Ігор Терехов.

Своєю чергою, у ДСНС повідомили, що до ліквідації займання задіяно 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2588
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