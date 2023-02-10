У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів

Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі у місті Харків.
Ворог продовжує атакувати Харків.
Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вночі було зафіксовано близько 10 вибухів.
«У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.
Раніше інформацію про обстріли підтвердив мер міста Ігор Терехов.
Також у Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло.
Раніше ворог обстріляв Запоріжжя.
Вночі лунали вибухи і в Херсоні.
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