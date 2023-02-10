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У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів

Фото: pixabay.com

Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі у місті Харків.

Ворог продовжує атакувати Харків

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі було зафіксовано близько 10 вибухів.

«У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Раніше інформацію про обстріли підтвердив мер міста Ігор Терехов. 

Також у Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло

Раніше ворог обстріляв Запоріжжя.

Вночі лунали вибухи і в Херсоні

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5154
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