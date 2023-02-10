У Харкові окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі: зафіксовано близько 10 вибухів

Ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі у місті Харків.

Ворог продовжує атакувати Харків.

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі було зафіксовано близько 10 вибухів.

«У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», - йдеться у повідомленні.

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Раніше інформацію про обстріли підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Також у Харкові через обстріли у деяких районах зникло світло.

Раніше ворог обстріляв Запоріжжя.

Вночі лунали вибухи і в Херсоні.

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