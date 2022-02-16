У Харкові папуга втік із зоопарку і потрощив супермаркет (відео)

Птах порозкидав товар з полиць на підлогу.
У Харкові в одному з супермаркетів з'явився папуга. Птах рознервувався і заходився трощити все, що потрапляло під клюв.
Відео виклали в Мережі.
На кадрах видно, як жовто-блакитний папуга роду ара розмістився на прилавку у прикасовій зоні і жбурляє в різні боки все з полиці на підлогу. Спроби забрати непроханого гостя з полиці, зустрічалися ним агресивно.
Пташині витівки розвеселили відвідувачів. Автор відео пообіцяв касиру, що заплатить за все, що зіпсував папуга.
Користувачі Мережі припустили, що папуга втік з контактного зоопарку, який розташований на другому поверсі торгового центру і прокоментували побачене.
- Проукраїнський папуга.
- Отак і почалося повномасштабне вторгнення
- Він прибирає з прилавка усю хімію, яка шкідлива для людини.
- Це новий мерчандайзер.
Нагадаємо, що у Польщі під час полювання мисливець і жертва помінялися місцями. Олень напав на чоловіка, коли той намагався його застрелити.
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