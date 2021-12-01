У Харкові двоє комунальників згадали дитинство і стали зірками Мережі (відео)

Двоє працівників вирішили скоротити час і впасти у дитинство.
У Харкові двоє комунальників розважалися на дитячому майданчику. Їхні забавки зафільмували очевидці.
Відео виклали в телеграм-каналі "Типичный Харьков".
На кадрах видно, як двоє комунальників під час роботи на виклику затрималися у дворі багатоповерхівки. Щоб скоротити час вони заходилися спускатися з гірки і кататися на гойдалці. Те, що вони робили, їх дуже забавляло - було чути гучний сміх.
"Комунальники на вулиці 23 серпня вміють розважатися", - підписали відео автори.
Нагадаємо, що у Києві пара комунальників влаштувала танці з ліхтарем.
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