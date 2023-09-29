У Харкові пара зайнялась сексом на газоні, бо з кафе вигнали: чим усе закінчилось

Пара пів години кохалась на газоні аж поки не приїхала поліція і все припинила.

У Харкові до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном засудили чоловіка, який на газоні зайнявся сексом на очах у дітей та дорослих. Парочка не реагувала на зауваження та продовжувала статевий акт аж до приїзду поліції.

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 21 вересня 2023 року.

За даними суду, чоловік та жінка відпочивали на літній терасі одного із кафе у Харкові. Там парочка намагалась вступити у статевий акт "неприроднім шляхом", проте офіціант зробив їм зауваження та попросив припинити.

Тоді пара перемістилась на газон біля кафе, де поруч був розташований ще і магазин дитячих товарів. Там вони "почали роздягатися та вчиняти статевий акт природнім та неприроднім шляхом, на очах перехожих у тому числі й малолітніх дітей". Люди просили жителів Харкова припинити це, але вони не реагували. Тоді очевидці викликали поліцію, яка прибула на місце події. За даними суду, "хуліганські дії тривали 30 хвилин".

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що незнайомка пригостила його випивкою у кафе та запропонувала зайнятись сексом, на що він погодився. Він заявив, що нібито дівчина його "простимулювала і він не міг їй відмовити". Після цього він більше її не бачив.

Пояснення підозрюваного коханця / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 296 КК України та засудив його до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.

Нагадаємо, в Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим.

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