У Харкові патрульні через соцмережі розшукали водія, який зухвало порушив ПДР: що йому загрожує

У Харкові патрульні через соцмережі розшукали водія, який зухвало порушив ПДР: що йому загрожує

Інцидент на камеру зняли очевидці, які пізніше виклали інформацію до місцевого телеграм-каналу.

У Харкові правоохоронці склали на водія протокол про порушення ПДР. Все б нічого, але громадянина знайшли завдяки соцмережам.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

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Як з'ясувалося, в одному з міських пабліків нещодавно з'явилася інформація про те, що водій автомобіля Lexus проїхав по зустрічній смузі, скоїв проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора і не надав пріоритет пішоходам.

Інцидент очевидці зняли на відео і згодом виклали в соціальні мережі. Разом з інформацією про те, що трапилося, місцеві опублікували і номер автомобіля. Завдяки чому його пізніше розшукали правоохоронці.

“Патрульні розшукали правопорушника, опитали, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності. На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (“Порушення правил розташування транспортних засобів та проїзд на заборонений сигнал світлофора”) КУпАП”, — повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій міської маршрутки відмовився везти за пільгою жінку з інвалідністю та намагався виштовхнути її з салону авто.

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