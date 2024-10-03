У Харкові можливі перебої зі світлом: ворог вдарив по лінії високовольтних передач

Російські загарбники завдали удару по передмістю Харкова, внаслідок чого було пошкоджено лінії високовольтних передач.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Терехов повідомляв про вибух який пролунав у найближчому передмісті Харкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі під час атаки російських дронів Румунія піднімала чотири винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Одещину.

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