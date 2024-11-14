У Харкові перехожа випадково викрила шпигуна Росії: те, ким виявився чоловік і його пояснення шокують

У Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили доцента кафедри кібербезпеки університету внутрішніх справ, який шпигував для Росії. Зрадника випадково викрила перехожа.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

Доцент передавав Росії дані про військових, оборонні підприємства та навіть своїх колег

За даними суду, працівники університету від березня 2023 року шпигував для Росії. Він передавав окупантам дані про блокпости, військові підприємства, фортифікаційні укріплення.

Зрадник також передав росіяна інформацію про його колег-викладачів з університету та канадських волонтерів. Ці дані окупантам були потрібні для нанесення ракетних ударів.

Чоловік заявив, що робив це через ідеологічні причини

На суді чоловік провину не заперечував. Він заявив, що спілкувався із знайомим, який працює у російських спецслужбах. Саме йому він передавав усю інформацію. Житель Харкова зазначив, що шпигував для Росії добровільно, жодних грошей він не отримував, а все робив через ідеологічні мотиви. Він розумів, що окупанти можуть завдати ракетні удари по Харкову, а дані про своїх колег він передав, щоб росіяни могли їх завербувати. Шпигун зазначив, що його викрила випадкова перехожа, яка помітила його під час фотографування бронетанкового заводу у Харкові. Тоді він втік, проте жінка зняла його на відео та передала це спецслужбам.

Жителька Харкова розповіла, як викрила шпигуна

Жителька Харкова, яка і викрила зрадника, розповіла, що вона помітила, як у жовтні 2023 року чоловік фотографує бронетанковий завод, по якому окупанти напередодні завдали ракетний удар. Спочатку чоловік сказав, що в нього розрядився телефон, просив не викликати поліцію, бо "в нього хвора мати", а згодом втік. Проте вона зняла його на відео та повідомила про все правоохоронців та СБУ.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.2 ст.111 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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