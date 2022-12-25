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У Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна

Фото: Фото з відкритих джерел

Драмтеатр тричі потрапляв під обстріли.

У Харкові перейменували академічний російський драматичний театр імені Олександра Пушкіна. Рішення ухвалили напередодні, 24 грудня. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву "Харківський академічний драматичний театр", - йдеться у його повідомленні.

За словами керівника облсті, у березні драмтеатр тричі потрапляв під обстріли окупантів. Тоді було пошкоджено приміщення художнього цеху, а вибухова хвиля вибила вікна та двері.

Синєгубов наголосив, шо росіяни "рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів".

Нагадаємо, раніше у Харкові демонтували погруддя російського письменника Олександра Пушкіна, яке буде відправлене на відповідальне зберігання.

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Дата публікації
Перегляди
4
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