У Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова (фото)

Сьогодні, 24 липня, внаслідок авіаудару РФ по приватному сектору центральної частини Харкова був пошкоджений будинок відомого харківського бізнесмена і волонтера Юрія Сапронова.

Про це волонтер повідомив у соцмережах.

"Усі живі. Є легко поранені. Руйнувань багато. Дуже. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов", – зазначив Сапронов.

Він повідомив, що росіяни прямим влучанням поцілили у його двір. Тим не менш, Сапронов наголосив, що навіть після цього обстрілу не залишить рідний Харків.

У коментарі "Суспільному" Сапронов розповів деталі атаки.

"Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск", – розповів він.

Зруйнований будинок і подвір'я Юрія Сапронова

Хто такий Юрій Сапронов

Нагадаємо, що Юрій Сапронов займав посаду заступника голови Харківської ОДА у 2010—2014 роках. Під час подій Євромайдану разом з іншими депутатами Харківської обласної ради від Партії Регіонів прийшов на сесію у футболці з написом "Беркут". Також носив на одязі символіку "Георгієвська стрічка".

Водночас, після агресії РФ у 2014 році Сапронов активно зайнявся волонтерством і перепросив за свою попередню позицію. Після повномасштабного вторгнення він активно допомагає Силам оборони т постраждалим від бомбардувань Харкова і відмовився виїжджати з рідного міста, попри небезпеку.

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Сапронов: правда про Харківщину – ризики та сценарії розвитку. Що замовчують?

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