У Харкові під час евакуації буйволів з екопарку Фельдмана в результаті обстрілу загинув 15-річний підліток

У Харкові під час евакуації буйволів з екопарку Фельдмана в результаті обстрілу загинув 15-річний підліток

Сьогодні, 5 травня, в Харкові в екопарку Фельдмана під обстріли потрапили працівники та волонтери, які намагалися евакуювати тварин.

В результаті загинув 15-річний підліток.

Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман.

"Під час евакуації африканських буйволів із Фельдман Екопарк під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Загиблому хлопцеві було лише 15 років. Він допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин", - повідомив Фельдман.

Він зазначив, що від початку російської агресії загинули 6 працівників та волонтерів екопарку.

Нагадаємо, незважаючи на те, що Збройні сили України відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення. Удари, яких завдає ворог, не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним.

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