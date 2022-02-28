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У Харкові під час обстрілу підліток закрив собою людей і отримав поранення

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У Харкові під час обстрілу підліток закрив собою людей і отримав поранення

Родина з дівчиною-водійкою намагалася виїхати з Харкова, коли потрапила під обстріл.

У Харкові під час обстрілу Градами окупантів 17-річний юнак закрив собою інших і отримав поранення.

Про це повідомляють у Мережі.

Сьогодні у Харкові на вулиці Бучми дівчина-водійка евакуювала сім'ю знайомих на авто. Вони потрапили під обстріл Градами.

Хлопець 17 років закрив усіх (дівчину-водійку, маму та 5-річну сестричку), отримавши проникне осколкове поранення. Уламком йому пошкодило хребет.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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