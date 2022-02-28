У Харкові під час обстрілу підліток закрив собою людей і отримав поранення

У Харкові під час обстрілу підліток закрив собою людей і отримав поранення

Родина з дівчиною-водійкою намагалася виїхати з Харкова, коли потрапила під обстріл.

У Харкові під час обстрілу Градами окупантів 17-річний юнак закрив собою інших і отримав поранення.

Про це повідомляють у Мережі.

Сьогодні у Харкові на вулиці Бучми дівчина-водійка евакуювала сім'ю знайомих на авто. Вони потрапили під обстріл Градами.

Хлопець 17 років закрив усіх (дівчину-водійку, маму та 5-річну сестричку), отримавши проникне осколкове поранення. Уламком йому пошкодило хребет.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: