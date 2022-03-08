У Харкові під час обстрілу загинули двоє працівників екопарку, які прийшли погодувати тварин

У Харкові під час обстрілу загинули двоє працівників екопарку, які прийшли погодувати тварин

У Екопарку Фельдмана залишаються багато тварин, яких час від часу намагаються погодувати між обстрілами.

У Харкові під час обстрілів загинули двоє працівників екопарку, які прийшли нагодувати тварин.

Про це розповів власник екопарку Олександр Фельдман.

"У нашому Екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем. Це неможливо описати словами", - розповів Фельдман.

Він зазначив, що працівники парку роблять все можливе, аби врятувати тварин, що залишаються в Екопарку, і не наражати на небезпеку людей.

Російські окупанти обстріляли Харків. Кілька снарядів потрапили на територію екопарку Фельдмана. На його території розірвалися 5 снарядів.