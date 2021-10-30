У Харкові під час виборів мера містяни зможуть вакцинуватися від COVID-19 на дільницях

У Харкові під час виборів мера містяни зможуть вакцинуватися від COVID-19 на дільницях

Пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

У Харкові на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання - зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких", - йдеться в повідомленні.

Так, 41 пункт вакцинації працюватиме на виборчих дільницях, розташованих у школах, від 9:00 до 18:00. Імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

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