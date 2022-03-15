У Харкові під обстріл російських окупантів потрапило авто волонтерів: є загиблий

У Харкові під обстріл російських окупантів потрапило авто волонтерів: є загиблий

Одна жінка отримала поранення.

В Харкові під обстріл армії Російської Федерації потрапила машина волонтерів організації Help Army.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубов, від важкого поранення загинув 26-річний хлопець. Крім того, пораненя дістала жінка.

До слова, в ОВА наголошують, що Збройні Сили України тримають всі позиції оборони Харкова. Втім, російські загарбники продовжують обстрілювати місто з повітря. Протягом минулої доби окупанти випустили дві ракети по центральній частині Харкова. Обстрілювали із реактивної системи залпового вогню "Смерч" район парка Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Загалом за добу зафіксовано 65 обстрілів.

Як повідомлялося, у Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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