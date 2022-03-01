У Харкові під завалами досі перебувають люди: їх намагаються витягти

У Харкові під завалами досі перебувають люди: їх намагаються витягти

За словами мера Терехова, те, що відбувається сьогодні у Харкові, — війна, націлена на знищення народу.

У Харкові внаслідок обстрілу міста люди досі перебувають під завалами будівель. Рятувальники намагаються дістати їх з-під руїн.

Про це 28 лютого, в ефірі телеканалу "1+1" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, те, що відбувається сьогодні у Харкові, — війна, націлена на знищення народу.

"Ніхто у місті Харкові і в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі, — злочин перед усім світом", — наголосив Терехов.

Він повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу була пошкоджена підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово припинене електро- та водопостачання.

"Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишилася без електроенергії, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням та теплом", — сказав мер.

Він запевнив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти.

"До початку комендантської години ми розвозимо воду, продукти. Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми — єдиний кулак, який має намір перемогти", — підсумував він.