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У Харкові під завалами досі перебувають люди: їх намагаються витягти

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У Харкові під завалами досі перебувають люди: їх намагаються витягти

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За словами мера Терехова, те, що відбувається сьогодні у Харкові, — війна, націлена на знищення народу.

У Харкові внаслідок обстрілу міста люди досі перебувають під завалами будівель. Рятувальники намагаються дістати їх з-під руїн.

Про це 28 лютого, в ефірі телеканалу "1+1" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, те, що відбувається сьогодні у Харкові, — війна, націлена на знищення народу.

"Ніхто у місті Харкові і в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі, — злочин перед усім світом", — наголосив Терехов.

Він повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу була пошкоджена підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово припинене електро- та водопостачання.

"Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишилася без електроенергії, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням та теплом", — сказав мер.

Він запевнив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти.

"До початку комендантської години ми розвозимо воду, продукти. Сьогодні Харків згуртований як ніколи. У місті немає байдужих людей. Ми — єдиний кулак, який має намір перемогти", — підсумував він.

Як харківський охоронець голіруч намагався "вирубити" російського війського з гвинтівкою

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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