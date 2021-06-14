Кривдника 14-річної дівчини в Харкові змусили стати на коліна

За скоєне 16-річному школяреві загрожує до 5 років обмеження волі.

Подробиці резонансного випадку, який зворохобив ціле місто, розповіли в сюжеті ТСН.19:30.

Відео, на якому 16-річний мешканець Харкова кулаками гамселив 14-річну дівчину, а після того, як вона впала на землю, ще й копав її ногами, викликало шквал обурення в соцмережах. Після оприлюднених кадрів цього жорстокого побиття, нападника швидко розшукали друзі побитої дівчини і змусили на його колінах просити пробачення. Тим часом поліція за цим фактом уже відкрила кримінальне провадження.

Цей дикунський випадок трапився серед білого дня, його свідками були четверо інших підлітків, ніхто з яких не став на заваді розправі. 16-річний хлопець безборонно наносив дівчині удари кулаками по обличчю і бив її ногами, коли вона лежала на землі. Бригаду швидкої медичної допомоги побитій дівчинці викликала її сестра.

За словами медиків, обійшлося без переломів, але усе обличчя потерпілої - в синцях.

Відео жорстокого побиття, яке потрапило в мережу, викликало хвилю обурення. Коментатори засуджували і поведінку самого нападника, так і тих підлітків, які не втрутилися у цей інцидент.

"Як можна спокійно сидіти і дивитися? Я не розумію. Якийсь інстинкт повинен спрацювати. Чи вони заснули на тій лавці?" - писали у мережі.

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Того ж вечора друзі побитої 14-річної дівчини розшукали її кривдника, змусили його встати навколішки і попросити вибачення. Відповідні кадри згодом теж було опубліковано в мережі.

У поліції з цього приводу розпочали розслідування за статтею КК про нанесення легких тілесних ушкоджень, але невдовзі дії кривдника дівчини перекваліфікували на "хуліганство". За такий злочин передбачено більш суворе покарання - до 5 років обмеження волі.

Свої дії поліцейським підліток пояснив тим, що хотів заступитися за свою дівчину, з якою, начебто, посварилася потерпіла.

Як пояснили журналісту ТСН у поліції, свідкам цього злочину, які спостерігали за знущанням над дівчиною, жодна відповідальність не загрожує.

Тим часом дівчині, яка стала жертвою такого насильства, як стверджують спеціалісти, знадобиться психологічна допомога.

Новини України: у Харкові 16-річний хлопець жорстоко побив 14-річну дівчину

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