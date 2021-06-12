У Харкові підліток жорстоко побив кулаками і ногами дівчину: відео

Нападникові ніхто не завадив.

У Харкові 16-річний хлопець жортсоко побив дівчину.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ Антон Геращенко.

На відео, яке оприлюднив Геращенко, видно, як хлопець спочтку б'є однолітку кулаками по обличчю. Потім вона падає і сідає на асфальт, а також закриває обличчя руками. Утім, нападник не припиняє застосовувати фізичну силу: б'є її руками в голову та груди. Потім - ногами.

На відео потрапили ще кілька дівчат і хлопців, які були поруч. Утім, вони не заважали хлопцеві, а спостерігали за жорстоким побиттям.

"Спочатку його зловили однолітки і змусили стоячи на колінах вибачатися перед побитими ним дівчатами. Тепер ще доведеться відповісти і перед Законом, а також отримати судимість. Чим думали його батьки, коли зачинали, народжували і як вони виховували Тараніка Олександра Ігоровича", - написав Геращенко.

Тепер справою займатимуться правоохоронці, наголосив він.

Як повідомлялося, у Дніпрі на Слобожанському чоловік накинувся з кулаками на дитину. Він побив хлопчика через пустощі дітей на дитячому майданчику. На відео видно, як один з хлопчиків почав задиратися до іншого і штовхнув гойдалку, на якій він сидів, той пожбурив у нього піском. Перший хлопчик повалив іншого на землю і пішов собі далі гратися.

У Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на 9-річного хлопчика на дитячому майданчику

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