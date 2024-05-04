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У Харкові після атаки дронів рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури: кількість постраждалих зросла

У Харкові після атаки дронів рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури: кількість постраждалих зросла

Пожежники ліквідовують наслідки атаки у Харкові / Фото: pixabay.com

Триває тривожна ніч у Харкові.

У результаті падіння уламків збитих дронів є загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі  Харкова.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Постраждалі дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці. 

Рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

Пізніше кількість постраждалих збільшилася до чотирьох у Харкові. 

Про це інформує Харківська ОВА. 

Ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки - наразі без госпіталізації.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ розповів про плани росіян щодо захоплення Харкова чи Сум. Але чи вдасться їм зібрати необхідні для цього сили, наразі невідомо.

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