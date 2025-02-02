У Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м. (фото)

Пожежа площею близько 2000 кв. м. спалахнула у середмісті Харкова після влучання російського ударного безпілотника.

Горять склади та виробничі приміщення, розповів Суспільному на місці події речник рятувальників регіону Євген Василенко.

"Поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горять текстильні вироби, сировина з поліефіру. На місці працюють підрозділи ДСНС: вісім відділень, 45 рятувальників. За попередніми даними, поранених немає", — каже Василенко.

Вибух пролунав близько опівночі. Зупинити поширення вогню рятувальникам вдалося за півтори години, говорить Василенко.

У Харкові спалахнула потужна пожежа після удару ворожого безпілотника (6 фото)

В ніч на неділю російські військові запустили у бік Харкова кілька ударних безпілотників. За попередніми даними, для атаки використовували «Шахеди», повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Це третє влучання безпілотниками такого типу по цивільним складам та житловим будинкам міста протягом тижня.

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Раніше Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що через влучання "Шахеда" у Холодногірському районі частково зруйнований приватний будинок, пожежу ліквідували. Постраждали ще 16 будинків. Загинула жінка, четверо людей поранені.

Нагадаємо, 1 лютого ворог здійснив атаку на багато міст України. Є постраждалі.

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