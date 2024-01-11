У Харкові поблизу обстріляного готелю утворилася вирва глибиною не менше трьох метрів

Біля готелю у Харкові — вирва глибиною не менше трьох метрів.

Про це інформує Суспільне Харків.

На дні вирви спалахував вогонь, тому що там проходять високовольтні лінії, рятувальники гасили займання.

Фасад будівлі, балкони, навіси, вікна, підвіконня повністю зірвало вибуховою хвилею.

За попередніми даними, РФ влучила двома ракетами С-300 з території Бєлгородської області, розповів керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Додамо, що унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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