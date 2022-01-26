У Харкові поліцейська вилетіла на зустрічну смугу і влаштувала масштабну ДТП, є постраждалі

У Харкові поліцейська вилетіла на зустрічну смугу і влаштувала масштабну ДТП, є постраждалі

Жінка не впоралась з кермуванням на слизькій дорозі.

У Харкові на вулиці Клочківській співробітниця поліції влаштувала потрійну аварію, внаслідок якої водії трьох транспортних засобів та пасажир отримали забої.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"35-річна водійка BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в Volkswagen Transporter і ВАЗ-21104. Учасники аварії отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кермом BMW перебувала поліцейська, вона була твереза, перебувала поза службою і керувала приватним автомобілем. Для з'ясування всіх обставин події Харківським райуправлінням поліції №3 призначено службове розслідування.

Нагадаємо:

Смертельна аварія сталася на Харківщині. На київській трасі поблизу селища Коротич зіткнулися вантажівка та позашляховик. Пасажири позашляховика отримали травми, а водій загинув.

Смертельна ДТП: у Харківській області зіткнулися вантажівка й позашляховик

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