У Харкові поліція за 50 доларів купила секс-відео, що покарати веб-моделей: чим усе закінчилось

У Харкові до 1 року іспитового терміну засудили веб-модель, яка на відео демонструвала своє оголене тіло. Щоб викрити групу підозрюваних, поліція здійснювала оперативні закупівлі секс-відео.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Харкова від 23 лютого 2024 року.

За даними суду, у Харкові 2016 року чоловік організував порно-студію та залучив до цього веб-моделей. Дівчата онлайн знімали пікантні відео, постійно змінюючи місця "роботи".

Тривало це до 2019 року, поки "актрис" та організатора не викрила поліція. За даними суду, частина із причетних до цього "бізнесу" уже отримали вироки.

Крім організаторів, суд судив також і веб-моделей. Одна із підозрюваних - матір двох дітей. За даними слідства, вона у листопаді 2018 року "оголилася на камеру", за що отримала 49,99 доларів США. Згодом виявилось, що це була оперативна закупівля поліції.

Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду з прокурором.

Суд покарав жінку на 1 рік іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі поліція перевіряла, чи займалися її патрульні груповим сексом на виклику.

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