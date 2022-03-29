У Харкові поліція затримала підозрюваних, які обкрадали квартири

У Харкові поліція затримала підозрюваних, які обкрадали квартири

Патрульні затримали трьох підозрілих чоловіків.

У Харкові патрульні затримали трьох чоловіків, які, ймовірно, обкрадали залишені мешканцями квартири.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харкова.

Вчора вдень патрульні помітили трьох підозрілих чоловіків та зупинили їх для перевірки.

"Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіків радіостанції, значну кількість готівки різної валюти, коштовні прикраси та цінні речі. Походження цього майна особи не змогли пояснити", - йдеться у повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам місця розташування ЗСУ.

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