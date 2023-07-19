У Харкові поліклініка оголосила "золотий" тендер: футболки і кросівки по 5-6 тис. гривень, мох і дорогі вазони

Медична установа переплачує й на інших закупівлях – паперу, мила, бойлерів і т.д.

Керівництво однієї з харківських поліклінік втрапило в скандал, переплативши за одяг та взуття, а також дорогі вазони.

Про це передає Харківський антикорупційний центр.

Дорогі футболки, кросівки і вазони

29 червня Харківська міська поліклініка уклала договір щодо придбання чотирьох футболок на 21 000 гривень. Йдеться про три футболки Polo розміру XXL та одна футболка розміру XL, кожна по 5184 грн. Хоча ціна на чоловічої футболки Polo в Інтернеті коливається від 400 до 2000 грн.

У квітні 2023 року поліклініка придбала дві пари жіночих кросівок (37 та 39 розмірів) по 6430 грн. за пару. У листопаді 2022 року медзаклад купив дві пари чоловічого взуття (42 та 46 розмірів) "лише" по 5480 грн. за пару.

Також читайте Заступнику директора "Київавтодору" повідомлено про підозру через закупівлю дорожніх стовпчиків

Антикорупційний центр поспілкувався з контактною особою поліклініки № 24 Іваном Плякою. Він підтвердив такі ціни на одяг і запевнив, що це – спеціалізований одяг, зроблений на замовлення.

"Це спеціальні кросівки купляли, для лікарів. Футболки також для лікарів, їх замовляли", – відзначив Пляка.

Також поліклініка у 2022-2023 роках придбала 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже 50 тисяч грн і квітки у вазонах більш як за 18 тисяч грн.

Переплати на інших закупівлях

Офісний папір поліклініка придбала по 396 гривень за одну пачку на загальну суму 250 тисяч гривень. При тому, що в супермаркетах він коштує від 160 до 220 грн.

Також читайте Скандальні закупівлі для укриттів: у Києві придбали лавок на понад 2 мільйони і двері для туалету за ціною канадського кедру

"Ну там же якість впливає. Більш товстий. Якість. Більш якісний", – прокоментував цю закупівлю представник поліклініки Іван Пляка.

За інформацією Харківського антикорупційного центру, тільки на цій закупівлі переплата могла скласти понад 100 тисяч гривень.

"Звісно, після такого вже не вражає переплата цією поліклінікою майже вдвічі за водонагрівач. Виробник пропонує бойлер за 8929 грн., а поліклініка віддала 17140 грн. Або кондиціонер мобільний, який поліклініка №24 придбала за 31 600 грн., а міська поліклініка № 8 купила вдвічі дешевше, за 16 100 грн", – зазначають у Центрі.

Мило поліклініка купила по 41,6 грн. за брусок, у той час як у торгових центрах воно коштує 22 грн. Туалетний папір, який поліклініка купує по 1113 грн. за упаковку, можна придбати по 434-635 грн.

За даними сайту Prozorro, поліклініка за останні роки заплатила за різними угодами 175 мільйонів гривень. За інформацією Антикорупційного центру, тендери, укладені непрозоро, становлять 108 мільйонів гривень.

Керівника полікліники відсторонили від посади

Як передає "Укрінформ", керівника харківської міської поліклініки №24, яка закупила дорогі футболки, кросівки та квіти в горщиках, відсторонили від посади.

"Керівника усунули від виконання посадових обов’язків і призначили службове розслідування", – сказали у пресслужбі Харківської міської ради.

Нагадаємо, останніми тижнями в соцмережах українці також дедалі частіше обурюються масштабними ремонтами у містах, скандальними закупівлями і тендерами, де товари перевищують ринкову ціну у кілька разів.

Раніше ТСН.ua з'ясовував все, що відомо про марнотратні та скандальні закупівлі в Україні під час війни.

Барабани, сковорідки, овочерізки і конструктори для укриттів, пиво для працівників АЕС та інші сумнівні закупівлі – ТСН.ua. зібрав останні гучні корупційні скандали, які обурили українців.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висунув "останнє попередження" місцевій владі і закликав припинити тринькати гроші на скандальні закупівлі.

Читайте також: