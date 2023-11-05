У Харкові помер польський доброволець Беднарський - воював в Авдіївці

У Харкові помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Авдіївці. Він потрапив у ДТП.

Про це повідомила журналістка Кароліна Баца-Поґожельська у Facebook.

"Пішов наступного дня після того, як мені наснився. Так, ти встав з лікарняного ліжка в тому кителі, в якому я востаннє тебе бачила, коли мене пустили до тебе, без слідів наслідків аварії й операції. Ви не будете сміятися з того, що я їм устриці в Чорному морі. Ми не підемо на ще одну прогулянку в Салтівку", - написала вона.

Чоловік потрапив в аварію під час своєї відпустки.

"В Авдіївці ти завжди повертався з посади, бо обіцяв мені. Ми так чекали на цю зустріч у Харкові. У мене зараз таке відчуття, що якби тобі не дали довгоочікувану відпустку, ти був би сьогодні живий, а ми годинами розмовляли по телефону, як місяцями", - йдеться у її дописі.

За її словами, поляк помер 4 листопада у харківському госпіталі.

Нагадаємо, The New York Times розповів, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

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