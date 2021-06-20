У Харкові помічник нардепа відкрив стрілянину на автостоянці: поліція відкрила провадження

Потерпілого госпіталізували до лікарні з пораненням стопи.
У Харкові між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце. Один з них відкрив вогонь в опонента.
Про це інформує поліція Харківської області.
"Під час з'ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника", — йдеться в повідомленні.
Потерпілого 1979 року народження госпіталізували до лікарні з пораненням стопи.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі.
Як повідомляє паблік "Антикорупційний блок учасників АТО", стрільцем виявився помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького Дмитро Ніконов.
Ніконов розповів, що незнайомий йому водій припаркувався біля зарядної станції. Помічник нардепа попрохав чоловіка переставити автомобіль на інше місце. Проте той відмовив і вдарив Ніконова в обличчя. Захищаючись, Ніконов дістав травматичний пістолет і вистрілив у землю, випадково поранивши опонента у палець ноги.
Постраждалий своєю чергою вказав іншу версію подій. До нього підійшов Ніконов і попрохав перепаркувати машину на інше місце. Він відмовився. Тоді помічник нардепа став грубити, бити по його машині, а коли водій вийшов з авто, вдарив його декілька разів і вихопив пістолет. Водій вдарив Ніконова у відповідь, намагаючись вибити пістолет з рук, але це йому не вдалося, після чого Ніконов почав стріляти і поранив його.
Нагадаємо, що у Херсонській області коп влаштував стрілянину з АТОвцями.