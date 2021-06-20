У Харкові помічник нардепа відкрив стрілянину на автостоянці: поліція відкрила провадження

Потерпілого госпіталізували до лікарні з пораненням стопи.

У Харкові між двома чоловіками стався конфлікт через паркувальне місце. Один з них відкрив вогонь в опонента.

Про це інформує поліція Харківської області.

"Під час з'ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника", — йдеться в повідомленні.

Потерпілого 1979 року народження госпіталізували до лікарні з пораненням стопи.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Як повідомляє паблік "Антикорупційний блок учасників АТО", стрільцем виявився помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького Дмитро Ніконов.

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Ніконов розповів, що незнайомий йому водій припаркувався біля зарядної станції. Помічник нардепа попрохав чоловіка переставити автомобіль на інше місце. Проте той відмовив і вдарив Ніконова в обличчя. Захищаючись, Ніконов дістав травматичний пістолет і вистрілив у землю, випадково поранивши опонента у палець ноги.

Постраждалий своєю чергою вказав іншу версію подій. До нього підійшов Ніконов і попрохав перепаркувати машину на інше місце. Він відмовився. Тоді помічник нардепа став грубити, бити по його машині, а коли водій вийшов з авто, вдарив його декілька разів і вихопив пістолет. Водій вдарив Ніконова у відповідь, намагаючись вибити пістолет з рук, але це йому не вдалося, після чого Ніконов почав стріляти і поранив його.

Нагадаємо, що у Херсонській області коп влаштував стрілянину з АТОвцями.

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