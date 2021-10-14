У Харкові попрощалися з лідером гурту "Мертвий півень": друзі думали, що його смерть - дурнуватий жарт

У Харкові попрощалися з лідером гурту "Мертвий півень": друзі думали, що його смерть - дурнуватий жарт

Смерть Міська настала через інфаркт.

Попрощатися зі співзасновником гурту "Мертвий півень" Міськом Барбарою до Свято-Дмитрівського храму у Харкові приїхали кілька десятків людей — журналісти, музиканти, артисти.

Про це інформує Суспільне.Харків.

На прощання з Барбарою зібралися й його друзі та колеги.

Ведучий і музикант Роман Чайка, який грав у "Мертвому півні" розповів, що дізнався про смерть Міська після свого ефіру і спочатку не повірив: "Думав, це якийсь дурнуватий жарт".

"Місько був Міськом завжди, — сказав Чайка. — Він був однаковим за сценою і на сцені".

За словами Романа, учасники гурту думали про нові проєкти.

"Ми навіть якось думали, а давайте, може, подумаємо, як це мало б бути — не одноразове повернення на один концерт, але щось трохи більше. Багато чого недоказаного, це було все в ідеях, фразах, як казав Місько, на питання, ви ще будете разом з "Мертвим півнем" виступати, він казав: ніколи не кажи "ніколи". Людина може все, що хочете, запланувати. Бог поміняє", — додав Чайка.

Зі слів лікарів, смерть Міська настала через інфаркт.

Міська Барбару, раптово померлого 11 жовтня, поховали у Харкові на кладовищі № 2.

Михайло Барбара народився 14 листопада 1971 року в Львові. У 1989 році став одним із засновників гурту "Мертвий Півень". Цей гурт був популярний у 90-х роках, найвідоміші пісні - "Ми помремо не в Парижі", "Бютіфул Карпати". Михайло Барбара відомий ще і як актор, кілька десятиліть до останнього часу він грав у харківському театрі "Арабески".

Нагадаємо, на 83-му році життя помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань.

Новини України: у Харкові попрощалися з відомим співаком та актором Міськом Барбарою

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